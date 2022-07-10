Лишь один россиянин будет в лагере развития «Каролины», клуб задрафтовал 11 за четыре года

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» объявил состав игроков, приглашённых в лагерь развития, который пройдёт в ближайшие дни.

В списке значится лишь один российский хоккеист – нападающий Александр Пашин, который 3 мая подписал с «ураганами» трёхлетний контракт новичка.

В то же время за последние четыре года «Каролина» задрафтовала 11 российских игроков. На драфте – 2019 были выбраны Пётр Кочетков, уже сыгравший за «Харрикейнз» в НХЛ, и Кирилл Слепец. В следующем году клуб задрафтовал Василия Пономарёва (играет в АХЛ за фарм-клуб «Каролины»), Александра Никишина и Александра Пашина.

В 2021-м «Каролина» выбрала Егора Наумова и Никиту Гуслистова, а на последнем драфте «ураганы» закрепили права сразу на четырёх россиян – Глеба Трикозова, Александра Перевалова, Владимира Грудинина и Александра Пелевина.

Вероятнее всего, отсутствие большинства игроков в лагере развития клуба связано с наличием действующих контрактов с клубами КХЛ и отсутствием виз в США.