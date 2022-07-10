Лишь один россиянин будет в лагере развития «Каролины», клуб задрафтовал 11 за четыре года

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» объявил состав игроков, приглашённых в лагерь развития, который пройдёт в ближайшие дни.
В списке значится лишь один российский хоккеист – нападающий Александр Пашин, который 3 мая подписал с «ураганами» трёхлетний контракт новичка.
В то же время за последние четыре года «Каролина» задрафтовала 11 российских игроков. На драфте – 2019 были выбраны Пётр Кочетков, уже сыгравший за «Харрикейнз» в НХЛ, и Кирилл Слепец. В следующем году клуб задрафтовал Василия Пономарёва (играет в АХЛ за фарм-клуб «Каролины»), Александра Никишина и Александра Пашина.
В 2021-м «Каролина» выбрала Егора Наумова и Никиту Гуслистова, а на последнем драфте «ураганы» закрепили права сразу на четырёх россиян – Глеба Трикозова, Александра Перевалова, Владимира Грудинина и Александра Пелевина.
Вероятнее всего, отсутствие большинства игроков в лагере развития клуба связано с наличием действующих контрактов с клубами КХЛ и отсутствием виз в США.
- 10 июля 2022
-
11:21
-
11:01
-
10:32
-
09:31
-
09:23
-
08:57
-
08:14
-
06:28
-
05:50
-
05:16
-
03:03
- 9 июля 2022
-
23:11
-
22:43
-
22:21
-
22:07
-
21:12
-
20:51
-
20:17
-
19:54
-
19:46
-
19:23
-
18:43
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:40
-
16:24
-
16:14
-
15:55
-
15:31
-
15:18
-
15:17
-
14:58