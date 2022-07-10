Экс-вратарь «Вашингтона» Холтби может пропустить следующий сезон НХЛ или завершить карьеру

Экс-голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз» Брэйден Холтби может пропустить следующий сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.
Также существует вероятность, что 32-летний вратарь, в настоящий момент находящийся в статусе неограниченно свободного агента, может объявить о завершении карьеры.
Прошедший сезон Холтби провёл в составе «Далласа». На его счету 24 встречи в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в которых он отразил 91,3% бросков, пропуская в среднем 2,78 шайбы за игру.
В общей сложности Холтби провёл 513 встреч в регулярных чемпионатах, отразив 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,59. В плей-офф голкипер сыграл в 97 матчах, процент отражённых бросков — 92,6%, он пропускал в среднем 2,13 шайбы за игру.
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