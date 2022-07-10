Журналист The Athletic — о Малкине: давать игрокам всё, что они хотят — путь к катастрофе

Американский журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о ситуации с переговорами по новому контракту между «Питтсбург Пингвинз» и российским нападающим Евгением Малкиным.



«Понимаю, что люди расстроятся, если Джино подпишет контракт с другим клубом. Но сейчас дело в другом. В обязанности Рона Хекстолла (генменеджера «Питтсбурга». – Прим. «Чемпионата») не входит давать то, что хочет Малкин.



Его дело заключается в том, чтобы подписать контракт на минимальных условиях. Вот что такое переговоры. Давать игрокам всё, что они хотят, – это путь к катастрофе», – написал Йохе.



Напомним, 35-летний россиянин выступает за «пингвинов» с 2006 года. По завершающемуся контракту Малкин зарабатывал $ 9,5 млн. 13 июля он может стать неограниченно свободным агентом.