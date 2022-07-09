Больно смотреть, как Малкин страдает. В «Питтсбурге» совсем потеряли совесть

Всё меньше времени остаётся до открытия в НХЛ рынка свободных агентов. Уже 13 июля за океаном начнётся самая жаркая пора в межсезонье, когда североамериканские команды получат возможность беспрепятственно вести переговоры с теми игроками, которые так и не смогли договориться со своими прежними работодателями о продлении соглашений. На данный момент в таком статусе рискует оказаться и один из самых титулованных игроков в истории российского хоккея Евгений Малкин.

35-летний форвард на протяжении всей своей заокеанской карьеры неразрывно связан с «Питтсбург Пингвинз». Американский клуб выбрал уроженца Магнитогорска под вторым номером (вслед за Александром Овечкиным) на драфте НХЛ 2004 года. Следующие два сезона Евгений отыграл в «Магнитке», после чего в 2006 году перебрался в Пенсильванию и уже в течение 16 лет является одним из главных символов «Питтсбурга».

Лучший новичок НХЛ сезона-2006/2007. Первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи» (2009). Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Четырёхкратный обладатель Приза принца Уэльского, вручаемого лучшей команде Восточной конференции НХЛ (2008, 2009, 2016, 2017). Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), обладатель «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Участник четырёх Матчей всех звёзд НХЛ (2008, 2009, 2012, 2016). Неоднократный член символической сборной лучших игроков НХЛ. Все индивидуальные и командные достижения Малкина были добыты во время его игры в «Пингвинз», но сейчас игрока и клуб связывают не самые простые взаимоотношения. И на это больно смотреть.

В июне 2013 года российский форвард поставил подпись под восьмилетним контрактом на общую сумму в $ 76 млн. То соглашение вступило в силу с сезона-2014/2015 и действовало вплоть до окончания сезона-2021/2022. Теперь сторонам необходимо провести работу над новым контрактом российской звезды – Малкин хочет остаться в «Питтсбурге», в свою очередь, «Пингвинз» хотят сохранить Евгения.

«Постепенно решаем этот спорный вопрос. Посмотрим, сможем ли найти точки соприкосновения для обеих сторон. Мы, само собой, хотели бы сохранить Малкина. Мы с самого начала говорили, что хотим оставить Джино. Я твёрдо верю, что он хотел бы остаться здесь», — заявил генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл.

Так в чём же проблема? А проблема, как окончательно выяснилось накануне, кроется даже не в зарплате российского хоккеиста, а в сроке контракта. Вечером 8 июля из Северной Америки пришли новые подробности о саге вокруг Малкина. Авторитетное издание The Athletic утверждает, что Малкину был предложен контракт на два года на общую сумму $ 12 млн (среднегодовая зарплата – $ 6 млн). По информации журналистов издания, российский форвард и согласен на такую зарплату, но его категорически не устраивает срок договора.

Малкин хочет получить соглашение на четыре года. Нападающий «пингвинов» считает неуважением предложенный срок контракта. По сведениям издания, 35-летний форвард хочет завершить свою карьеру в НХЛ в «Питтсбурге». Новый контракт он рассматривает как последний для себя в лиге. И сейчас уралец опустошён из-за отсутствия прогресса в переговорах. Хоккеист убеждён в том, что клуб хочет сохранить его исключительно на своих условиях.

«Он хочет играть только за «Питтсбург». Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: «Они не считают меня хорошим игроком — почему?» — сказал один из друзей российского форварда…

«Меня беспокоит то, что происходит. Всё выглядит плохо. Из того, что я знаю, могу сказать, что Джино заслуживает лучшего», — сказал один из партнёров Малкина.

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Понять Малкина в этой ситуации очень легко. На глазах российского форварда буквально на днях американский клуб переподписал контракт с защитником Крисом Летангом, который находился в аналогичной ситуации, что и Евгений. 35-летний канадский хоккеист переподписал соглашение с «Питтсбургом» на шесть лет и общую сумму $ 36,6 млн.

Нетрудный математический подсчёт позволяет сделать вывод, что Летангу предложили фактически ту же зарплату, что и Малкину (на $ 100 тыс. больше), но срок контракта стал настоящим подарком для Криса. На момент окончания нового контракта защитнику будет уже 41 год. И после истечения срока соглашения Крису будет постелена ковровая дорожка в офис клуба, где, вне всяких сомнений, он получит одну из должностей в управленческом штате. Либо и вовсе получит возможность начать тренерскую карьеру в системе «Питтсбурга», если у самого Летанга на тот момент будет такое желание.

Крис Летанг Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Неудивительно, что 35-летний Малкин также хочет гарантировать своё будущее на как можно более долгий срок. Понятно, что это межсезонье – последняя возможность в карьере Евгения подписать хороший (по сроку и деньгам) контракт в НХЛ. И своей игрой в минувшем сезоне российский форвард подтвердил, что по-прежнему стоит больших денег.

В 41 матче регулярного чемпионата он забросил 20 шайб и сделал 22 результативные передачи. В семи матчах плей-офф на его счету три шайбы и три результативные передачи. В общей сложности он провёл 48 встреч, в которых набрал 48 очков, выбив гроссмейстерский показатель – одно очко в среднем за игру.

По версии всё того же издания The Athletic, россиянин входит в пятёрку лучших игроков, которые в это межсезонье могут выйти на рынок свободных агентов. И практика последних окон переходов легко доказывает, что там Евгений спокойно может получить даже более выгодный (по сумме) контракт, чем в «Питтсбурге». Так, несколько лет назад тот же Джо Павелски, покидая «Сан-Хосе», смог получить в «Далласе» зарплату в $ 7 млн в 34 года. А учитывая масштаб личности Малкина, можно не сомневаться в том, что один из клубов НХЛ, желая заполучить игрока такого уровня, может рискнуть и предложить россиянину и $ 7,5-8 млн.

Евгений Малкин Фото: Vincent Pugliese/ Getty Images

«Это похоже на мозаику, верно? Пока ты не добавишь ещё одну деталь, будет очень сложно отыскать верное направление для себя. Надеюсь, «Питтсбург» будет способен застолбить Малкина за собой, а после мы посмотрим, что осталось сделать с другими. От этого уже и будем отталкиваться», — добавил Хекстолл.



Что же смущает «Питтсбург»? Функционеры американской команды не станут сейчас говорить об этом вслух, но ответ на вопрос на самом деле лежит на поверхности. История травм Евгения играет против него в контрактных переговорах. За последние три сезона российский форвард ни разу не сыграл хотя бы 60 матчей в регулярке. В сезоне-2019/2020 он провёл 55 матчей, в следующем – 33, а в прошлом сезоне – 41.

Воспитанник магнитогорского хоккея стал очень подвержен травмам, и с возрастом его состояние здоровья улучшаться не будет. А Малкину уже 35 лет. И его новый контракт может стать своего рода ловушкой для «Питтсбурга». По условиям НХЛ, контракт с игроком в возрасте 35+ считается ветеранским и опасным для клуба. Что это значит на практике?

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Если игрок заканчивает карьеру во время действия подобного соглашения, то весь его кэпхит (средняя по контракту зарплата за сезон) остаётся в платёжке команды. Самый известный прецедент последнего времени создал Павел Дацюк, когда завершил карьеру в НХЛ за год до истечения своего контракта с кэпхитом в $ 7,5 млн. В итоге «Детройту» пришлось скинуть мёртвое место в потолке зарплат в финансово слабую «Аризону».

То есть если Малкин подпишет длительный контракт, а потом получит какую-либо травму, несовместимую с продолжением карьеры, то «Питтсбургу» придётся искать возможность скинуть его соглашение в другой клуб, не испытывающий проблем с платёжкой, но за это, скорее всего, вторая сторона запросит ещё какие-нибудь активы. Поэтому в «Пингвинз» и не горят большим желанием подписывать с Евгением контракт даже на четыре года, потому что нет никакой гарантии, что Малкин сможет доиграть это соглашение до конца.

В данной ситуации руководство американского клуба руководствуется известной фразой: «Ничего личного, только бизнес». Но кажется, что своей многолетней преданностью клубу Евгений заслужил элементарное уважение к себе. В течение всего своего пребывания в «Питтсбурге» Малкин в североамериканской прессе оставался в тени Сидни Кросби. Широко известно, что российский форвард очень болезненно воспринял историю с непопаданием в сотню лучших игроков в истории НХЛ.

В том числе и поэтому столь острая реакция Евгения на нежелание «Питтсбурга» идти на уступки является продолжением истории про неуважение. Все свои травмы Евгений получил, играя и работая на благо американской команды, а не где-то на стороне. И сейчас Малкин не пытается выбить из своего клуба максимально лучшие финансовые условия. Но в «Пингвинз», похоже, совсем потеряли совесть, а россиянин страдает и судя по сообщениям в СМИ буквально близок к депрессии.

Судя по поступающей информации, Евгений даже не требует повторения срока контракта с Летангом. $ 6 млн на четыре сезона являются вполне разумным вариантом для обеих сторон. И есть мнение, что стороны в результате всё-таки договорятся о новом контракте, иначе боссам «Питтсбурга» придётся объяснять Кросби, как так вышло, что он остался без своего многолетнего партнёра по клубу.