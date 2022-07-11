Александр Радулов прибыл в Казань

Нападающий Александр Радулов вместе с семьёй прилетел в Казань, сообщает официальный телеграм-канал «Ак Барса».
Официально клуб ещё не объявил о подписании контракта с форвардом, однако агент игрока Юрий Николаев в конце мая подтвердил «Чемпионату», что Радулов заключил двухлетнее соглашение с «Ак Барсом».
В последние шесть лет хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге: провёл один год в «Монреаль Канадиенс» и пять – в «Даллас Старз». В минувшем сезоне Радулов отыграл 71 матч регулярного чемпионата в составе «звёзд» и набрал 22 (4+18) очка, в розыгрыше Кубка Стэнли он не отметился результативными действиями, проведя три игры.
В КХЛ Александр играл в составе «Салавата Юлаева» и ЦСКА. В общей сложности он набрал 581 (193+388) очко в 483 матчах.
- 11 июля 2022
-
09:33
-
09:15
-
08:45
-
08:21
-
05:55
-
02:44
-
02:25
-
01:07
- 10 июля 2022
-
23:56
-
23:32
-
22:45
-
22:17
-
21:14
-
20:23
-
19:31
-
19:04
-
18:47
-
18:05
-
17:37
-
17:05
-
16:33
-
15:42
-
14:56
-
14:21
-
13:05
-
11:49
-
11:21
-
11:01
-
10:32
-
09:31
-
09:23
-
08:57
-
08:14
-
06:28
-
05:50