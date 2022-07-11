Александр Радулов прибыл в Казань

Нападающий Александр Радулов вместе с семьёй прилетел в Казань, сообщает официальный телеграм-канал «Ак Барса».

Официально клуб ещё не объявил о подписании контракта с форвардом, однако агент игрока Юрий Николаев в конце мая подтвердил «Чемпионату», что Радулов заключил двухлетнее соглашение с «Ак Барсом».

В последние шесть лет хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге: провёл один год в «Монреаль Канадиенс» и пять – в «Даллас Старз». В минувшем сезоне Радулов отыграл 71 матч регулярного чемпионата в составе «звёзд» и набрал 22 (4+18) очка, в розыгрыше Кубка Стэнли он не отметился результативными действиями, проведя три игры.

В КХЛ Александр играл в составе «Салавата Юлаева» и ЦСКА. В общей сложности он набрал 581 (193+388) очко в 483 матчах.