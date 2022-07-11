Андрей Соколов вошёл в тренерский штаб «Магнитки»

Магнитогорский «Металлург» в официальном телеграм-канале клуба объявил о назначении Андрея Соколова помощником главного тренера – он войдёт в штаб Ильи Воробьёва и будет отвечать за работу с защитниками.

Будучи игроком, Соколов провёл в Магнитогорске 11 лет, выступая за «Металлург» с 1994 по 2005 год. После завершения карьеры он перешёл на тренерскую работу, входил в штаб «Магнитки» с 2007 по 2012 год, затем трудился в «Ак Барсе», «Югре», «Тракторе» и «Автомобилисте».

В сезоне-2020/2021 Соколов был тренером молодёжной команды «Металлурга» – «Стальных Лисов». В минувшем сезоне 54-летний специалист входил в тренерский штаб хабаровского «Амура».

Напомним, ранее «Металлург» объявил о продлении контракта с тренером вратарей Клеменом Мохоричем.