Источник: «Салават Юлаев» сотрудничал с фирмой жены задержанного экс-сотрудника ГИБДД

Задержанный экс-сотрудник ГИБДД Башкортостона Фарит Самигуллин мог помочь бывшим и нынешним игрокам «Салавата Юлаева» в оформлении не только поддельных военных билетов, но и других документов, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Кажется, у некоторых бывших и нынешних хоккеистов «Салавата Юлаева» могут возникнуть новые проблемы. Следователи считают, что Фарит Самигуллин мог им оформлять не только «левые» военники, но и другие документы. И, вероятно, делал это не всегда законно.

Теперь сотрудники правоохранительных органов планируют проверить бумаги, которые оформлялись хоккеистам при его участии. При этом проблема в том, что таких документов может быть довольно много, – «Салават Юлаев» официально взаимодействовал с фирмой жены Самигуллина в части оформления документов иностранным хоккеистам.

Кстати, для получения документов многим хоккеистам была необходима регистрация в Уфе. И, по версии следствия, не всегда она могла делаться легально», – написано в сообщении.

Напомним, с именем Самигуллина связывают обвинения в адрес трёх бывших хоккеистов «Салавата Юлаева» – вратаря Анвара Сулейманова, нападающих Михаила Воробьёва (сейчас – игрок СКА) и Владислава Лукина («Адмирал»). Ленинский районный суд Уфы назначил заседания по делам Сулейманова и Воробьёва на 18 июля.