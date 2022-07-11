The Athletic: «Чикаго» пытается создать невыносимые условия для Кейна и Тэйвза

Журналист The Athletic Марк Лазерус раскритиковал руководство «Чикаго Блэкхоукс» за селекционную политику в нынешнее межсезонье.
«Трусливо пытаться вытеснить из города двух, возможно, самых важных игроков в истории клуба с помощью агрессивной политики. Становится всё более очевидным, что грандиозный план включает в себя создание ситуации в «Чикаго» настолько невыносимой, чтобы Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз пришли и попросили их обменять. Таким образом, «Блэкхоукс» могут их обменять и получить молодых на будущее, а не продлевать контракты с ними», – написал Лазерус.
Контракты Кейна и Тэйвза будут действовать ещё один год. Оба игрока получают по $ 10,5 млн за сезон.
Напомним, руководство «Чикаго» заявило о планах провести перестройку команды. Клуб уже обменял второго бомбардира Алекса Дебринкэта в «Оттаву Сенаторз» и нападающего Кирби Дака в «Монреаль Канадиенс».
Также появилась информация, что «Блэкхоукс» не будут делать квалификационные предложения форвардам Доминику Кубалику и Дилану Строуму, который стал третьим снайпером команды в сезоне-2021/2022. Из числа ограниченно свободных агентов клуб планирует сохранить только нападающих Филиппа Курашёва и Калеба Джонса.
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