Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА продлил контракт с защитником Грудининым, выбранным «Каролиной» на драфте НХЛ — 2022

ЦСКА продлил контракт с защитником Грудининым, выбранным «Каролиной» на драфте НХЛ — 2022
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Владимир Грудинин продлил контракт с клубом, сообщает официальный телеграм-канал команды. Отмечается, что новое соглашение 18-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В прошедшем сезоне Грудинин выступал за все три команды клубной системы армейцев. Вместе с «Красной Армией» он выиграл регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги и дошёл до финала Кубка Харламова, в составе ЦСКА защитник стал обладателем Кубка Гагарина.

На счету Грудинина шесть матчей в регулярном сезоне КХЛ-2021/2022, в которых он отдал одну голевую передачу. В плей-офф хоккеист принял участие в семи матчах. Отметим, что этот сезон стал первым для Грудинина в рамках Континентальной хоккейной лиги.

На прошедшем драфте НХЛ — 2022 «Каролина Харрикейнз» выбрала Грудинина в пятом раунде под общим 156-м номером.

Выиграй футбольные бутсы с автографом Александра Овечкина! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».

Новость по теме
Шесть российских игроков были выбраны в пятом раунде драфта НХЛ — 2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022