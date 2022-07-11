ЦСКА продлил контракт с защитником Грудининым, выбранным «Каролиной» на драфте НХЛ — 2022

Защитник московского ЦСКА Владимир Грудинин продлил контракт с клубом, сообщает официальный телеграм-канал команды. Отмечается, что новое соглашение 18-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2024/2025.



В прошедшем сезоне Грудинин выступал за все три команды клубной системы армейцев. Вместе с «Красной Армией» он выиграл регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги и дошёл до финала Кубка Харламова, в составе ЦСКА защитник стал обладателем Кубка Гагарина.



На счету Грудинина шесть матчей в регулярном сезоне КХЛ-2021/2022, в которых он отдал одну голевую передачу. В плей-офф хоккеист принял участие в семи матчах. Отметим, что этот сезон стал первым для Грудинина в рамках Континентальной хоккейной лиги.



На прошедшем драфте НХЛ — 2022 «Каролина Харрикейнз» выбрала Грудинина в пятом раунде под общим 156-м номером.



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