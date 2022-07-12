«Колорадо» объявил о подписании восьмилетнего контракта с Валерием Ничушкиным

«Колорадо Эвеланш» объявил о подписании нового долгосрочного контрактного соглашения с российским нападающим Валерием Ничушкиным

Как сообщается на официальном сайте команды, новый контракт с игроком подписан на восемь лет.

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в Национальной хоккейной лиге. Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету 25 голов и 27 результативных передач в 62 встречах регулярного чемпионата. Также он 9 голов и отдал 6 результативных передач в 20 играх плей-офф.

Всего за карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 405 матчей, в которых записал в свой актив 71 гол и сделал 103 результативные передачи при коэффициенте полезности «+69».