Стало известно, сколько заработает Ничушкин по новому восьмилетнему контракту с «Колорадо»

Инсайдер Пьер Лебрюн в своём «твиттере» рассказал, сколько заработает российский нападающий Валерий Ничушкин по новому контракту с «Колорадо Эвеланш».
Ранее «Колорадо» объявил о подписании нового восьмилетнего контракта с Ничушкиным. Согласно источнику, за восемь лет контракта Ничушкин заработает $ 49 млн. Кэпхит составляет $ 6,1 млн.
Ничушкин перешёл в «Колорадо» в 2019 году в качестве свободного агента. За это время он набрал 100 (48+52) очков.
По итогам прошлого сезона Ничушкин в составе «Колорадо» стал победителем Кубка Стэнли. Россиянин установил личный рекорд результативности. На его счету 25 голов и 27 результативных передач в 62 играх регулярного чемпионата. Также он забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 20 матчах плей-офф.
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