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Рикард Ракелль продлил контракт с «Питтсбургом»

Рикард Ракелль продлил контракт с «Питтсбургом»
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Шведский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.

29-летний форвард будет выступать за команду до 2028 года по контракту. Он будет зарабатывать $ 5 млн в годб

Ракелль перешёл в клуб в марте этого года. За шведа «Анахайм» получил форвардов Зака Астона-Риза и Доминика Симона, голкипера Калле Кланга, а также драфт-пик второго раунда 2022 года.

Рикард Ракелль был задрафтован «Анахаймом» в первом раунде под общим 30-м номером на драфте 2001 года и всю свою карьеру провёл в системе данного клуба.

В текущем сезоне форвард провёл 70 игр, ему удалось забросить 20 шайб в ворота соперников и 21 раз отдать точный пас партнёрам на гол. Коэффициент полезности – «0».

Всего в НХЛ у Рикарда Ракелля на счету 569 матчей, в которых он забил 158 голов и отдал 194 голевые передачи. Коэффициент полезности – «-16».

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