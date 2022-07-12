Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: у «Ак Барса» будут большие внутренние проблемы. От их решения зависит результат

Плющев: у «Ак Барса» будут большие внутренние проблемы. От их решения зависит результат
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о перспективах казанского «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ.

«Кто в КХЛ лучше всех провёл летнюю селекцию? Если судить по именам, то на первом месте — «Ак Барс». Шипачёв, Радулов, Войнов — по меркам КХЛ это очень серьёзное усиление. Особенно на фоне вечного соперника Казани по «зелёному дерби» — «Салавата», который за это лето потерял чуть ли не половину своего огневого потенциала.

Считаю, у нового тренера Казани Олега Знарка есть все возможности для строительства большой команды. Состоится ли оно? Это один из главных вопросов сезона. У Знарка, скажем так, не всё получилось в «Спартаке», теперь есть возможность вернуться на лидирующие позиции.

Другое дело, что «Ак Барс» — это не только большой, но и специфический клуб, мне как бывшему тренеру «барсов» это хорошо известно. В Казани сложилась определённая хоккейная структура, которая базируется на ещё советской игровой системе, «бей — беги» в ней не приветствуется.

Знарок в своей стилистике — антипод Квартальнова? Я бы не сказал. Но люди меняются, и, я думаю, Олег понимает, что если он не сможет поставить этому составу глубокий и интеллектуальный хоккей, а станет Квартальновым-два, то результат будет ещё хуже. Квартальнов постоянно искал общий язык с Зариповым и так его и не нашёл.

Что для Знарка в «Ак Барсе» главное? Раздевалка. Есть звёздные новички — Шипачёв, Радулов, Войнов, есть именитые ветераны — Зарипов, Лукоянов, Бурмистров, есть легионеры. В такой ситуации неизбежно столкновение «эго», претендующих на игровое время в большинстве, равных составах, меньшинстве.

«Ак Барс» ждёт сезон тонкой работы — и тонкой настройки. Клавиш в Казани много — пианино одно. И оно способно сыграть красивое хоккейное произведение. Если говорить о прогнозе, то, подозреваю, у Казани будут большие проблемы — и не внешние, а внутренние. Именно от их решения зависит итоговый результат», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Новость по теме
Александр Радулов прибыл в Казань
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022