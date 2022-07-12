Тардиф: лично надеюсь, что сборные России по хоккею скорее вернутся на международную арену

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отклонение апелляции федераций хоккея России и Беларуси на решение Совета ИИХФ отстранить сборные от соревнований под эгидой ИИХФ.



«Что касается решения дисциплинарного совета по России, то решение совсем не весёлое, на мой взгляд. Что касается будущего и выступлений российских сборных, то всё здесь зависит не от ИИХФ. Я лично надеюсь, что сборные России по хоккею как можно скорее вернутся на международную арену», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».



Напомним, в отношении этих апелляций комиссия определила, что решение Совета ИИХФ от 28 февраля было не санкцией, а политикой безопасности.



Также комиссия выступила в пользу ИИХФ в отношении решения Совета ИИХФ об отзыве прав на проведение чемпионата мира среди юниоров 2023 года и чемпионата мира по хоккею 2023 года у России и поддержала решение Совета ИИХФ не назначать российских официальных лиц для участия в соревнованиях ИИХФ и запретить участие российских членов комитетов (включая экспертов) в соответствующих комитетах ИИХФ.

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