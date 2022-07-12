Новиков: то, что случилось с Федотовым — политическая ошибка. Мы нанесли удар по своим

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал ситуацию вокруг российского вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, оказавшегося на военной службе.



«Когда в Нью-Йорке болельщики кричат в честь Шестёркина «Игорь! Игорь!», то я слышу: «Путин! Россия!». А то же самое могло быть в «Филадельфии», когда бы туда приехал Федотов. Поэтому то, что случилось с ним, это политическая ошибка. Но есть ещё возможность её исправить. В такой тяжёлой политической обстановке мы нанесли сильный удар по своим. Мы должны биться за вратаря, не должны дать Федотова в обиду», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».



Отметим, что 25-летний голкипер в настоящий момент находится на учебной базе Военно-морского флота России.

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