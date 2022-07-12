Фридман: самый большой вопрос к Мюррею — сможет ли он оставаться здоровым?

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о голкипере Мэтте Мюррее, который стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс».



«Есть много людей, которые считают, что Мэтт Мюррей всё ещё способен на многое. Они думают, что он устранил некоторые недостатки, которые присутствовали в его игре, например, перемещение в воротах. По мнению многих, теперь он стал лучше. Самый большой вопрос, который есть к Мюррею, заключается в том, сможет ли он оставаться здоровым?» — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.



Напомним, «Оттава» возьмёт на себя 25% кэпхита 28-летнего голкипера, что составит $ 1,5625 млн из $ 6,25 млн. Также «Торонто» получил драфт-пики третьего раунда в 2023 году и седьмого раунда в 2024-м.