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«Ак Барс» анонсировал переподписание Зарипова роликом с кадрами из «Старикам тут не место»

«Ак Барс» анонсировал переподписание Зарипова роликом с кадрами из «Старикам тут не место»
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«Ак Барс» в официальном телеграм-канале анонсировал заключение нового контракта с 41-летним нападающим Данисом Зариповым, выложив видеоролик с отрывками из разных фильмов.

По сюжету хоккеист, смотря телевизор, попадает на фильм «Старикам тут не место». После этого Зарипов переключает канал, где показывают уже отрывки из «Гарри Поттера» — момент, в котором из камина вылетают письма с приглашениями в Хогвартс. Зарипов, заметно расстроившись, подходит к своему камину и долгое время ждёт, после чего появляется соглашение с названием «Стандартный контракт игрока Континентальной хоккейной лиги». Нападающий улыбнулся и достал ручку.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале казанцев.

Ранее появилась информация о том, что Зарипов достиг соглашения с «Ак Барсом» по новому контракту.

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Источник: Зарипов договорился о контракте с «Ак Барсом» и пойдёт на понижение зарплаты
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