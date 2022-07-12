«Ак Барс» анонсировал переподписание Зарипова роликом с кадрами из «Старикам тут не место»

«Ак Барс» в официальном телеграм-канале анонсировал заключение нового контракта с 41-летним нападающим Данисом Зариповым, выложив видеоролик с отрывками из разных фильмов.

По сюжету хоккеист, смотря телевизор, попадает на фильм «Старикам тут не место». После этого Зарипов переключает канал, где показывают уже отрывки из «Гарри Поттера» — момент, в котором из камина вылетают письма с приглашениями в Хогвартс. Зарипов, заметно расстроившись, подходит к своему камину и долгое время ждёт, после чего появляется соглашение с названием «Стандартный контракт игрока Континентальной хоккейной лиги». Нападающий улыбнулся и достал ручку.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале казанцев.

Ранее появилась информация о том, что Зарипов достиг соглашения с «Ак Барсом» по новому контракту.