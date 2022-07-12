Журналист The Athletic рассказал, по каким критериям Малкин будет выбирать себе новый клуб
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Журналист The Athletic Роб Росси ответил на вопрос, по каким критериям российский нападающий Евгений Малкин будет выбирать себе следующий клуб.
«Малкин хочет присоединиться к претенденту на Кубок Стэнли. Это уже не вопрос денег. Ладно, не только вопрос денег. Он центральный нападающий первого звена, который играл, находясь в тени Сидни Кросби. И Джино с удовольствием хотел бы продолжать играть эту роль, но теперь он будет искать команду, которая сможет ожить с ним в составе. Он будет очень мотивированным», — приводит слова Росси The Athletic.
Напомним, в ходе длительных переговоров между Малкиным и «Питтсбург Пингвинз» стороны не смогли прийти к соглашению. Россиянин принял решение выйти на рынок свободных агентов.
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