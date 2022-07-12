Журналист The Athletic рассказал, по каким критериям Малкин будет выбирать себе новый клуб

Журналист The Athletic Роб Росси ответил на вопрос, по каким критериям российский нападающий Евгений Малкин будет выбирать себе следующий клуб.

«Малкин хочет присоединиться к претенденту на Кубок Стэнли. Это уже не вопрос денег. Ладно, не только вопрос денег. Он центральный нападающий первого звена, который играл, находясь в тени Сидни Кросби. И Джино с удовольствием хотел бы продолжать играть эту роль, но теперь он будет искать команду, которая сможет ожить с ним в составе. Он будет очень мотивированным», — приводит слова Росси The Athletic.

Напомним, в ходе длительных переговоров между Малкиным и «Питтсбург Пингвинз» стороны не смогли прийти к соглашению. Россиянин принял решение выйти на рынок свободных агентов.