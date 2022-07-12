Журналист The Athletic рассказал, как «Питтсбургу» справиться с потерей Малкина
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Журналист The Athletic Роб Росси поделился мыслями о том, как клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сможет справиться с потерей российского нападающего Евгения Малкина, если он всё же покинет команду.
«Пингвины» не пытались побеждать без своих двух эпохальных центральных нападающих (Евгения Малкина и Сидни Кросби. — Прим. «Чемпионата»). Им будет крайне трудно найти замену, которая станет достойной как на льду, так и за его пределами, кого-то подобного Малкину. Они попытаются найти более дешёвую замену и будут надеяться, что Джефф Картер ещё сохранил рабочие ноги. В этом заключаются главные вопросы», — приводит слова Росси The Athletic.
Напомним, Евгений Малкин и «Питтсбург» вели длительные переговоры, которые не привели к общему решению.
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