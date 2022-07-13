«Миннесота» обменяла выражавшего недовольство Тальбо на более молодого Густавссона

Во вторник, 12 июля, «Миннесота Уайлд» обменяла голкипера Кэма Тальбо на шведа Филипа Густавссона из «Оттава Сенаторз».
«Я в восторге от переезда. У них уже было хорошее молодое ядро, и они сделали несколько хороших ходов на драфте. С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и помочь ей вернуться в плей-офф», – цитирует Тальбо издание The Athletic.
Для 35-летнего Тальбо «Оттава» станет шестой командой НХЛ после «Нью Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфии Флайерз», «Калгари Флэймз» и «Миннесоты Уайлд».
Ранее в июле Кэм, очевидно, желавший быть основным голкипером «Миннесоты», выразил недовольство из-за подписания нового двухлетнего контракта с Марком-Андре Флёри. Агент Тальбо Джордж Безос заявил, что генменеджеру «Уайлд» Биллу Герину «есть над чем подумать», на что тот отреагировал в формате «я ни черта не должен делать».
24-летний Густавссон в сезоне-2021/22 принял участие в 18 матчах «Оттавы», в которых команда одержала 5 побед. На льду он провёл 1048 минут и в среднем пропускал 3,5 шайбы.
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