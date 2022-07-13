Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал продление контракта с Евгением Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался о продлении контракта с 35-летним российским нападающим Евгением Малкиным.

«Евгений — талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейные достижения и индивидуальные награды говорят многое о нём как об игроке. Мы в восторге, что он сможет продолжить выступать за «Питтсбург», — приводит слова Хекстолла официальный сайт команды.

Напомним, в прошедшем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.

Малкин играет за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В 981 матче Евгений отметился 1146 (444+702) результативными действиями.