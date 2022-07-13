Евгений Малкин отреагировал на подписание нового контракта с «Питтсбургом»
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35-летний российский нападающий Евгений Малкин в социальных сетях кратко прокомментировал заключение нового четырёхлетнего контракта с «Питтсбург Пингвинз».
«Всё, что вам нужно знать», — гласит комментарий Малкина к новости о новом соглашении с «Питтсбургом».
Напомним, согласно своему новому контракту за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.
Евгений был задрафтован «Питтсбургом» в 2004 году под вторым номером. Он выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 981 встрече, в которых отметился 1146 (444+702) результативными действиями при коэффициенте полезности «+59».
Малкин обыграл Радулова в настольный теннис.
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