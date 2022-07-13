У «Питтсбурга» осталось $ 4,2 млн под потолком зарплат после подписания Малкина

У «Питтсбург Пингвинз» осталось в распоряжении $ 4,2 млн после подписания сразу нескольких дорогостоящих контрактов с ключевыми игроками клуба. Об этом информирует портал PuckPedia.
Ранее «пингвины» подписали на четыре года форварда Рикарда Ракелля с зарплатой в $ 5 млн за сезон, 35-летнего защитника Криса Летанга на пять лет с зарплатой в $ 6,1 млн и российского нападающего Евгения Малкина до конца сезона-2025/2026 на $ 6,1 млн за сезон.
В распоряжении «Питтсбурга» на контрактах 20 игроков – 11 нападающих, семь защитников и два вратаря. При этом на рынок ограниченно свободных агентов может выйти 25-летний финн Каспери Капанен, ранее имевший контракт на $ 3,2 млн, а неограниченно свободными могут стать нападающие Брайан Бойл, Эван Родригес, Дэнтон Хайнен и защитник Натан Больё.
Ковальчук показал тренировку с Малкиным.
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