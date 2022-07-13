Российский защитник «Калгари» Никита Задоров выйдет на рынок свободных агентов

27-летний российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров выйдет на рынок свободных агентов, чтобы выслушать предложения по контракту от других клубов НХЛ. Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».

Прошлым летом Задоров был обменян в «Калгари» из «Чикаго Блэкхоукс». После оформления перехода он подписал однолетний контракт с «Флэймз» на общую сумму в $ 3,75 млн.

Напомним, 27-летний Задоров в 74 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, прибавив к ним три ассиста в 12 встречах плей-офф.

Ранее Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс» и, соответственно, «Калгари Флэймз». В общей сложности он провёл за океаном 485 матчей, в которых набрал 105 (27+78) очков при коэффициенте полезности «+2» и 496 минутах штрафного времени.

Трогательное видео Задорова с дочкой.