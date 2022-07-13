Агент Годро объяснил решение своего клиента не продлевать контракт с «Калгари»

Льюис Гросс, представитель 28-летнего американского нападающего Джонни Годро, высказался о решении своего клиента не принимать контрактное предложение от «Калгари Флэймз» и выйти на рынок свободных агентов.

«Флэймз» сделали всё, что могли. Всё свелось к семейному решению», — приводит короткий комментарий Гросса журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».

Отметим, что «Калгари» предлагал хоккеисту восьмилетний контракт на общую сумму в $ 80 млн, что сделало бы Годро самым высокооплачиваемым игроком клуба. Согласно своему прошлому шестилетнему соглашению Джонни зарабатывал $ 6,75 млн в год.

В прошлом сезоне Годро принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 115 (40+75) очков при коэффициенте полезности «+64». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 12 встреч и 14 (3+11) результативных баллов при показателе полезности «-3».