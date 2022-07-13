Кейн прокомментировал решение остаться в «Эдмонтоне»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн в соцсетях поделился впечатлениями после подписания нового четырёхлетнего контракта с клубом. Его зарплата составит $ 5,125 млн за сезон.
«За последние 12 месяцев было много препятствий, невзгод и трудных дней. Я благодарен за огромную поддержку со стороны семьи, друзей, товарищей по команде и других людей, которые помогли мне оставаться сильным в эти трудные времена.
Я хочу поблагодарить «Эдмонтон Ойлерз» за предоставленную мне возможность напомнить людям, кто я как игрок и как личность. Также хочу сказать спасибо своей девушке Маре, она была моей опорой на протяжении последних 12 месяцев, и я благодарен ей за то, что она рядом со мной.
Во многом моё решение остаться в «Эдмонтоне» было связано с возможностью, предоставленной мне семь месяцев назад. Я хочу побеждать и верю, что после подписания этого контракта мы сможем добавить нужные элементы вместе со мной, чтобы достичь этой цели – чемпионства», – написал Кейн.
В сезоне-2021/2022 форвард набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах регулярного чемпионата и ещё 17 (13+4) баллов в 15 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
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