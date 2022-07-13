Инсайдер Sportsnet Фридман предполагает, что Михеев подпишет контракт с «Вашингтоном»

Автор Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что выходящий на рынок свободных агентов нападающий Илья Михеев может продолжить карьеру в «Вашингтон Кэпиталз».
«Предположение по Михееву – «Вашингтон», – написал Фридман в своём материале.
По данным CapFriendly, под потолком у «Кэпиталз» сейчас свободно почти $ 9 млн. На контрактах в команде только пять защитников и ни одного вратаря – клуб не сделал квалификационное предложение россиянину Илье Самсонову и обменял Витека Ванечека в «Нью-Джерси Дэвилз».
В прошлом сезоне Михеев выступал в составе «Торонто Мэйпл Лифс». 27-летний форвард провёл 53 матча, забросил 21 шайбу и отдал 11 голевых передач при показателе полезности «+16». Предположительно, Илья может рассчитывать на контракт с зарплатой в пределах $ 5 млн.
- 13 июля 2022
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