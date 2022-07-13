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«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Айлендерс»

«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Айлендерс»
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Уфимский «Салават Юлаев» в официальном телеграм-канале клуба объявил о подписании контракта с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. С форвардом заключено однолетнее соглашение.

«Один из самых неординарных игроков теперь будет выступать в Уфе», — говорится в сообщении.

Ранее уфимцы необычным способом анонсировали переход, в ребусе зашифровав логотип последнего клуба форварда и его инициалы. В прошлом сезоне Хо-Сэнг принял участие в 47 встречах чемпионата АХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 35 очков при показателе полезности «-8». В НХЛ нападающий сыграл 53 матча, в АХЛ — 225.

Напомним, Хо-Сэнга задрафтовал под общим 28-м номером на драфте НХЛ — 2014 клуб «Нью-Йорк Айлендерс».

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