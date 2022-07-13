«Тампа» заключила новый контракт с российским защитником Сергачёвым на $ 68 млн

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подписал новый контракт с клубом, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение подписано на восемь лет и на общую сумму $ 68 млн. В среднем за год российский защитник будет получать $ 8,5 млн. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2023/2024, так как старое действует до конца следующего сезона.
Напомним, Сергачёв является игроком «Лайтнинг» с 2017 года, когда его обменяли из «Монреаль Канадиенс». Россиянин — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021). В прошлом сезоне Сергачёв принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 38 (7+31) очков при показателе полезности «+6». В розыгрыше Кубка Стэнли защитник в 23 матчах записал на свой счёт 10 (2+8) баллов при общей полезности «+7».
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