Одноклубник Панарина Копп перешёл в «Детройт». Ему дали контракт более чем на $ 28 млн

Нападающий Эндрю Копп подписал соглашение с «Детройт Ред Уингз», сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что с хоккеистом подписано пятилетнее соглашение на общую сумму $ 28,125 млн. В среднем за год 28-летний нападающий будет зарабатывать $ 5,625 млн.
Кроме того, «Детройт» подписал контракт с Олли Мяяття. Хоккеист заключил однолетнее соглашение на $ 2,25 млн.
Напомним, в прошлом сезоне Копп играл за « Нью-Йорк Рейнджерс», куда попал после обмена из «Виннипег Джетс» в марте 2022 года. Нападающий принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 21 шайбу и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 53 очка. В плей-офф Копп отыграл 20 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (6+8) баллов. Его однолетний контракт на $ 3,64 млн истёк сегодня, 13 июля.
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