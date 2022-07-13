«Вашингтон» подписал вратаря Дарси Кемпера, ему дали контракт на $ 26,25 млн
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Обладатель Кубка Стэнли, голкипер Дарси Кемпер подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Отмечается, что с вратарём заключено пятилетнее соглашение на общую сумму $ 26,25 млн. В среднем за сезон Кемпер будет получать $ 5,25 млн.
Напомним, минувший сезон голкипер провёл в «Колорадо Эвеланш», с которым стал обладателем Кубка Стэнли. Кемпер принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата, в среднем пропуская 2,54 шайбы за матч и отражая 92,1% бросков. В розыгрыше Кубка Стэнли вратарь записал на свой счёт 16 матчей при коэффициенте надёжности 2,57 и проценте отражённых бросков 90,2%.
Ранее «Вашингтон» решил не продлевать контракт с Ильёй Самсоновым, которого позже подписал «Торонто Мэйпл Лифс».
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