«Калгари» подписал вратаря Оскара Данска. У него действует контракт со «Спартаком»

«Калгари Флэймз» заключили контракт со шведским голкипером Оскаром Данском, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что с 28-летним вратарём заключено однолетнее двустороннее соглашение. Играя в Национальной хоккейной лиге, Данск будет получать $ 750 тыс. Выступая в Американской хоккейной лиге, вратарь заработает $ 300 тыс.

Напомним, последний сезон шведский вратарь выступал в КХЛ за московский «Спартак». Данск принял участие в 17 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2.66 и 91% отражённых бросков. В плей-офф швед сыграл пять матчей, выиграв лишь в одном из них и в среднем отражая 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1.76.

Отметим, что в июле 2021 года Данск подписал со «Спартаком» двухлетний контракт.