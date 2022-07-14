«Вашингтон» желает усилиться нападающим «Оттавы» Коннором Брауном

28-летний канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Коннор Браун с большой долей вероятности станет игроком «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи в «Твиттере».

Отмечается, что взамен «столичные» отдадут пик второго раунда драфта НХЛ – 2024.

В минувшем регулярном чемпионате Браун принял участие в 64 матчах, в которых отметился 39 (10+29) результативными действиями при показателе полезности «-15» и 10 минутах штрафного времени. У него остался последний год по трёхлетнему контракту на общую сумму в $ 10,8 млн ($ 3,6 млн за сезон).

Напомним, в первый день открытия рынка свободных агентов «Вашингтон» усилился вратарём Дарси Кемпером и его коллегой по амплуа – Чарли Линдгреном из «Сент-Луис Блюз», а также защитником Эриком Густафссоном.