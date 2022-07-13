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«Вашингтон» подписал 2-го вратаря за час — Линдгрена, к 28 сыгравшего в НХЛ 29 матчей

«Вашингтон» подписал 2-го вратаря за час — Линдгрена, к 28 сыгравшего в НХЛ 29 матчей
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал второго голкипера в течение часа. Им стал вратарь «Сент-Луис Блюз» Чарли Линдгрен, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с 28-летним американским вратарём подписано трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 3,3 млн. В среднем за год Линдгрен будет получать $ 1,1 млн.

Напомним, большую часть прошлого сезона голкипер провёл в АХЛ, выступая за «Спрингфилд Тандербёрдс». Там американский хоккеист сыграл 34 встречи, в которых в среднем пропускал 2,21 шайбы, отражая 92,5% бросков. Кроме того, он принял участие в плей-офф, где в восьми встречах отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,79.

В НХЛ Линдгрен смог сыграл лишь пять матчей за «Сент-Луис», в каждом из которых одержал победу при 95,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,22. Всего в НХЛ он сыграл 29 встреч, выиграв в 15 из них.

Ранее «Вашингтон» объявил о подписании соглашения с вратарём Дарси Кемпером.

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