«Вашингтон» заполучил бывшего защитника «Чикаго» Эрика Густафссона

Пресс-служба клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявила о подписании 30-летнего шведского защитника Эрика Густафссона, вышедшего на рынок свободных агентов после истечения контракта с «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщается на официальном сайте «столичных».

«Вашингтон» заключил заключил с игроком однолетний контракт на общую сумму в $ 800 тыс.

В прошлом сезоне Густафссон принял участие в 59 встречах за «Чикаго» во всех турнирах, в которых отметился 18 (3+15) результативными действиями при показателе полезности «-4» и 14 минутах штрафного времени. Ранее Эрик выступал в НХЛ за «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфию Флайерз».

Отметим, что в первый день открытия рынка свободных агентов «Вашингтон» подписал сразу двух вратарей – Дарси Кемпера из «Колорадо Эвеланш» и Чарли Линдгреном из «Сент-Луис Блюз», а также нападающего «Оттавы Сенаторз» Коннора Брауна.