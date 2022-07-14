Генменеджер «Тампы» объяснил подписание новых контрактов с Сергачёвым, Чирелли и Чернаком

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал, почему клуб решил подписать восьмилетние соглашения с тремя игроками команды – защитниками Михаилом Сергачёвым, Эриком Чернаком и форвардом Энтони Чирелли.
«Думаю, что это большая часть того, что мы сделали. Вспомним контракты Стивена Стэмкоса, Виктора Хедмана, потом были Никита Кучеров, Андрей Василевский и Брейден Пойнт. Теперь пришла очередь этих парней. Все они работали с нами, когда нам нужны были контракты-мостики, чтобы уместиться под потолок и чтобы мы могли сохранить как можно больше хороших игроков и дать себе наилучшие шансы на победу.
Все эти игроки шли нам навстречу. Они все согласились с тем, что мы пытались сделать, и я почувствовал, что не только хочу, чтобы они оставались с нами надолго, но и хотел знать, что они у меня есть, сколько они будут стоить, чтобы я понимал, сколько у нас остаётся. Из уважения и признательности к ним за то, что они помогали нам в прошлом, я хотел поработать над их продлением как можно раньше и довести дело до конца», – приводит слова БрисБуа официальный сайт НХЛ.
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