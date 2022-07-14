Радулов объяснил, почему решил подписать контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о причинах возвращения в КХЛ. Форвард после шести лет выступлений в Северной Америке подписал контракт на два года с казанским клубом.
«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи и мне всегда было приятно играть в Казани.
Я буду делать всё от меня зависящее для побед, полностью отдаваться игре на 120 процентов, потому что по-другому не могу и не умею. Самое главное – работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками. В «Ак Барсе» собралась очень хорошая команда с сильным тренерским штабом, многих я знаю лично, многих помню по «Зелёному дерби». Мы будем работать вместе и шаг за шагом идти к цели», – цитирует Радулова официальный сайт «Ак Барса».
Радулов за карьеру в НХЛ сыграл 591 матч и набрал 417 (165+252) очков при показателе полезности «+69». В КХЛ на счету форварда 581 (193+388) результативный балл в 483 играх за «Салават Юлаев» и ЦСКА.
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