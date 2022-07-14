Женский хоккейный клуб СКИФ перейдёт в систему «Торпедо»

Игроки клуба Женской хоккейной лиги СКИФ (Нижний Новгород) войдут в структуру клуба КХЛ «Торпедо».

«Хоккейный клуб «Торпедо» занимается оформлением перехода игроков команды хоккейного клуба СКИФ в систему «Торпедо». Нижегородский клуб подал заявку на вступление женской команды в чемпионат ЖХЛ и пакет необходимых документов. Вопрос о включении «Торпедо» в состав участников лиги будет рассмотрен на совете директоров КХЛ в августе», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЖХЛ.

Также отмечается, что СКИФ передал «Торпедо» команду и все регламентные обязательства перед игроками и лигой. При этом спортивные достижения и все результаты команды в прошлых сезонах сохраняются за СКИФом.

На данный момент только три клуба КХЛ имеют женские команды – «Куньлунь Ред Стар» («КРС Ванке Рэйз»), «Салават Юлаев» («Агидель») и «Трактор» («Белые Медведицы»).