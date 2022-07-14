«Это то, что я искал — ещё один шанс победить». Кемпер — о контракте с «Вашингтоном»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер прокомментировал переход в столичный клуб. С 32-летним вратарём заключено пятилетнее соглашение на общую сумму $ 26,25 млн. В среднем за сезон Кемпер будет получать $ 5,25 млн.
«Очень рад новой возможности. Думаю, что это команда, которая может победить в Кубке Стэнли. Всегда здорово быть частью этого. Очень жду начала. Будет короткое лето, но я не могу дождаться момента, когда познакомлюсь с ребятами.
Очевидно, что эта команда побеждала и раньше. В составе есть группа ветеранов, знающая, как достичь высшего результата. Это то, что я искал — ещё один шанс победить. Я думаю, что это место, где мы можем это сделать», – приводит слова Кемпера официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошедшем сезоне голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».
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