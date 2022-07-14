Генменеджер «Оттавы» рассказал о причинах подписания контракта с Клодом Жиру

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с нападающим Клодом Жиру.
«Когда у вас появляется шанс подписать игрока калибра Клода, вы сразу думаете, что можете отдать за него. Это мастерство. Это лидерство, это что-то нематериальное. Он имеет опыт длинных серий в плей-офф, по состоянию на прошлый год он имел статистику, по которой набирал почти один балл за матч. Он был в одной из лучших команд, и он был игроком, за которым, я думаю, охотились многие команды, претендующие на Кубок Стэнли.
Поэтому возможность добавить в наш уже улучшенный состав игрока такого калибра было чем-то, что взволновало нас», — приводит слова Дориона официальный сайт НХЛ.
Напомним, соглашение с 34-летним хоккеистом заключено на три года на общую сумму $ 19,5 млн. В среднем за год Жиру будет получать $ 6,5 млн.
- 14 июля 2022
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