Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Оттавы» рассказал о причинах подписания контракта с Клодом Жиру

Генменеджер «Оттавы» рассказал о причинах подписания контракта с Клодом Жиру
Комментарии

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с нападающим Клодом Жиру.

«Когда у вас появляется шанс подписать игрока калибра Клода, вы сразу думаете, что можете отдать за него. Это мастерство. Это лидерство, это что-то нематериальное. Он имеет опыт длинных серий в плей-офф, по состоянию на прошлый год он имел статистику, по которой набирал почти один балл за матч. Он был в одной из лучших команд, и он был игроком, за которым, я думаю, охотились многие команды, претендующие на Кубок Стэнли.

Поэтому возможность добавить в наш уже улучшенный состав игрока такого калибра было чем-то, что взволновало нас», — приводит слова Дориона официальный сайт НХЛ.

Напомним, соглашение с 34-летним хоккеистом заключено на три года на общую сумму $ 19,5 млн. В среднем за год Жиру будет получать $ 6,5 млн.

Новость по теме
Жиру — об «Оттаве»: я бы не подписал здесь, если бы не думал, что есть шанс выиграть Кубок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022