«У нас закончилось время ожидания». Генменеджер «Вашингтона» — о расставании с Самсоновым

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о подписании контрактов с Дарси Кемпером и Чарли Линдгреном, а также о расставании с Ильёй Самсоновым и Витеком Ванечеком.



«Задача выхода на рынок свободных агентов была в том, чтобы изменить нашу вратарскую линию. Мы этого добились. У меня хорошие ощущения от того, каких игроков мы получили. С нетерпением жду сезона, когда они начнут играть в воротах.



Молодые ребята – Илья Самсонов и Витек Ванечек – были хороши. Есть небольшое расстройство от того, что я хотел, чтобы один из них стал основным вратарём. Казалось, что один из них сможет это сделать, но этого не произошло. У нас закончилось время ожидания. У ребят хорошее будущее в НХЛ, они всё ещё молоды и развиваются. Это та ситуация, когда мы старались, но у нас больше нет времени», – цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.