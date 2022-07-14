Сергачёв: буду до конца верить, что у меня будет шанс сыграть на Олимпиаде

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о желании выступить за сборную России на Олимпийских играх или Кубке мира.



«Когда игроков НХЛ не отпустили на Олимпиаду в этом году, не было чувства, что это был первый и единственный шанс побиться за олимпийскую медаль? И что говорят о Кубке мира? На тот момент даже не представлял, что это, возможно, был мой первый и последний шанс на Олимпиаду. Расстроился, что не поехали, думаю, все расстроились, не только русские, но и шведы, канадцы, финны, американцы — все. Это ложка дёгтя в хорошем сезоне, в котором лига очень много заработала.



Надеюсь, это не последний шанс. Буду до конца верить, что у меня будет шанс сыграть на Олимпиаде, прочувствовать её атмосферу, что-то выиграть. Про Кубок мира слухи ходят. Думаю, для лиги это полезная вещь. Не знаю, как там будет, надеюсь, нам разрешат там играть», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме В НХЛ рассказали о подготовке к Кубку мира — 2024