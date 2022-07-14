Сергачёв: все ждали, что Кучеров разденется, напьётся и будет всех осаживать. Шутка

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об ощущениях после поражения в финале Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (2-4).



«Для журналистов большой облом, что мы не увидели очередную победную пресс-конференцию Кучерова. Для игроков «Тампы» это было обломом? Если говорить шутя, то все ждали, что Куч разденется, напьётся и будет всех осаживать. На самом деле все были очень расстроенные. Дня три-четыре ходили, смотрели в потолок, не знали, как всё переварить.



Когда так долго идёшь к Кубку через такие травмы и в итоге проигрываешь, это очень неприятное чувство. Оно до сих пор сидит и вряд ли куда-то уйдёт. Мы были настолько близко… Неприятное, горькое чувство», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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