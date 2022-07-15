Бывший вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен стал игроком «Нэшвилла»

27-летний финский голкипер Кевин Ланкинен, ставший свободным агентом после истечения контракта с «Чикаго Блэкхоукс», стал игроком «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает пресс-служба «хищников» на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с вратарём заключён однолетний контракт на общую сумму в $ 1,5 млн. По своему прошлому двухлетнему соглашению он зарабатывал $ 1,6 млн ($ 800 тыс. в год).

В прошлом сезоне Ланкинен принял участие в 32 встречах, в которых отражал 89,1% бросков, пропуская в среднем 3,5 шайбы за игру. За карьеру в НХЛ он провёл 69 матчей с показателями 90,1% отражённых бросков и 3,23 пропущенных шайбы за встречу.

Примечательно, что в карьере 27-летнего голкипера лишь два сезона в НХЛ – оба в составе «Чикаго».