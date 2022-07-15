«Торонто» объявил о подписании защитников Виктора Мете и Джорди Бенна

Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте клуба объявила о заключении контрактов с двумя защитниками, находившимися на рынке свободных агентов, — 24-летним канадцем Виктором Мете и его 34-летним соотечественником Джорди Бенном.
С обоими хоккеистами заключены контракты на минимальную стоимость — $ 750 тыс.
В прошлом сезоне Мете выступал в составе «Оттавы Сенаторз», за который он провёл 37 встреч с результативностью в семь (0+7) очков и показателем полезности «-19». Его коллега по амплуа – Джорди Бенн провёл сезон за «Миннесоту Уайлд», на его счету 39 матчей, в которых он набрал восемь (1+7) баллов за результативность с коэффициентом полезности «+1».
Напомним, ранее «Торонто» покинул российский защитник Илья Любушкин, подписавший контракт с «Баффало Сэйбрз».
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