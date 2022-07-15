Райли Смит прокомментировал продление контракта с «Вегасом»

Канадский форвард Райлли Смит, который вчера, 14 июля, продлил своё соглашение с «Вегас Голден Найтс», прокомментировал это событие.

«На самом деле, у меня была только одна цель — остаться в клубе. Всё остальное не имело для меня никакого значения. Это было ясно, что я хочу играть здесь», — приводит слова Смита The Athletic.

Отмечается, что соглашение с игроком заключено на три года на общую сумму $ 15 млн ($ 5 млн за сезон).



В прошлом сезоне Райлли Смит принял участие в 56 встречах за «Вегас» в регулярном чемпионате, в которых отметился 38 (16+22) результативными действиями при коэффициенте полезности «+4». Он выступает в составе «рыцарей» с 2017 года, а ранее играл за «Флориду Пантерз», «Бостон Брюинз» и «Даллас Старз».