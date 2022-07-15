Сушко: ни в коем случае не закрываю для себя Америку, но сейчас все мысли о «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко рассказал, может ли он вернуться в Северную Америку.



«В первую очередь на данный момент я посчитал, что лучшим вариантом продолжения карьеры будет возвращение в КХЛ. Здесь я должен доказать, что могу играть в хоккей и делать это хорошо, быть на ведущих ролях. Ни в коем случае не закрываю для себя возможность возвращения в Америку, но в ближайшее время все мысли сосредоточены на том, чтобы закрепиться в «Динамо» и показывать здесь хорошую игру.



Белорусская диаспора в новом клубе? С одной стороны это помогает, потому что и до этого уже хорошо знал ребят, но с другой стороны все в команде говорят на русском языке, здесь все хорошие пацаны. Думаю, что всё будет нормально.



Произошедшие изменения в составе «Динамо» дают мне возможность рассчитывать на игру в топ-6? Любой хоккеист в этом клубе хочет получать как можно больше игрового времени. У всех есть шансы, у всех есть возможность пробиться на ведущие роли, и это только добавляет стимула», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.