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«Заметно нервничал». Журналист The Athletic о настроениях в «Филадельфии» по делу Федотова

«Заметно нервничал». Журналист The Athletic о настроениях в «Филадельфии» по делу Федотова
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Журналист The Athletic Майкл Руссо в своём подкасте Worst Seats in the House рассказал о настроениях в «Филадельфии Флайерз» из-за ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым. Вратарь подписал контракт с «лётчиками» в мае 2022 года, однако в июле его призвали проходить службу в российской армии.

«В «Филадельфии» боятся ему писать, потому что не знают, у кого его телефон. Это плохая ситуация. Я на днях говорил с Чаком Флетчером (генеральный менеджер «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») об этом, он заметно нервничал», — сказал Руссо.

Напомним, в начале июля российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге, после чего направили на прохождение военной службы в Северодвинске.

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