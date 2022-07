«Заметно нервничал». Журналист The Athletic о настроениях в «Филадельфии» по делу Федотова

Журналист The Athletic Майкл Руссо в своём подкасте Worst Seats in the House рассказал о настроениях в «Филадельфии Флайерз» из-за ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым. Вратарь подписал контракт с «лётчиками» в мае 2022 года, однако в июле его призвали проходить службу в российской армии.

«В «Филадельфии» боятся ему писать, потому что не знают, у кого его телефон. Это плохая ситуация. Я на днях говорил с Чаком Флетчером (генеральный менеджер «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») об этом, он заметно нервничал», — сказал Руссо.

Напомним, в начале июля российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге, после чего направили на прохождение военной службы в Северодвинске.