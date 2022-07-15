Daily Faceoff назвало клубы-победители и неудачники первых дней рынка свободных агентов

Обозреватель Daily Faceoff Мэтт Ларкин проанализировал действия клубов Национальной хоккейной лиги в первые дни после открытия рынка свободных агентов 13 июля. Журналист составил список победителей и неудачников.
Клубами, которые справились лучше всех, по мнению Ларкина, стали «Оттава Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Худшими решениями отметились «Калгари Флэймз», «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Нью-Джерси Дэвилз», а также «Нью-Йорк Айлендерс».
Кроме того, американский обозреватель выделил отдельный пункт команд, которые нельзя однозначно назвать победителями или проигравшими, однако они наделали шума в первые дни. Среди таких клубов Ларкин отметил «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс».
- 15 июля 2022
-
18:45
-
18:16
-
18:00
-
17:50
-
17:19
-
16:53
-
16:24
-
15:30
-
14:39
-
14:13
-
13:41
-
13:20
-
12:11
-
11:27
-
11:10
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:22
-
10:03
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:39
-
08:31
-
06:23
-
05:45
-
05:34
-
03:55
-
03:33
-
01:19
-
01:09