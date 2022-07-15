Daily Faceoff назвало клубы-победители и неудачники первых дней рынка свободных агентов

Обозреватель Daily Faceoff Мэтт Ларкин проанализировал действия клубов Национальной хоккейной лиги в первые дни после открытия рынка свободных агентов 13 июля. Журналист составил список победителей и неудачников.

Клубами, которые справились лучше всех, по мнению Ларкина, стали «Оттава Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Худшими решениями отметились «Калгари Флэймз», «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Нью-Джерси Дэвилз», а также «Нью-Йорк Айлендерс».

Кроме того, американский обозреватель выделил отдельный пункт команд, которые нельзя однозначно назвать победителями или проигравшими, однако они наделали шума в первые дни. Среди таких клубов Ларкин отметил «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс».