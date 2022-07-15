«Куньлунь» назначил главного тренера сборной Италии на пост наставника клуба

«Куньлунь Ред Стар» на официальной странице в «Твиттере» объявил о назначении Грега Айрленда на пост главного тренера клуба.
Сроки соглашения с 56-летним специалистом не разглашаются.
Отметим, что минувший сезон Айрленд провёл на аналогичной должности в итальянском хоккейном клубе «Больцано». Кроме того, канадский специалист был главным тренером сборной Италии на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов. На последнем международном турнире под его руководством итальянцы проиграли во всех семи встречах, сумев набрать лишь одно очко — в матче с Францией (1:2 ОТ).
Напомним, в сезоне-2021/2022 главным тренером «Куньлуня» был Айван Занатта. Под его руководством китайский клуб занял последнее место в Восточной конференции и в сводной таблице КХЛ, сумев набрать лишь 25 очков в 48 матчах регулярки.
- 15 июля 2022
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